وزيرة التضامن: أعمل 18 ساعة ومفيش وقت لأصدقائي.. والديهي: "صعبتي عليا"

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تعمل من 17 إلى 18 ساعة يوميًا، وقد تزيد هذه الفترة في بعض الأحيان لكنها لا تقل، وفي بعض الأحيان، تواصل العمل لمدة يومين، "نعمل على قضايا تمس القلب، مثل من يحتاجون الدعم، والفقراء هنتحاسب عليها في الأرض وهنتحاسب عليها فوق"، مؤكدة على أنهم يعملون على قضايا صعبة، "بلدنا تستحق، وإحنا اللي محتاجين لها".

وأضافت "القباج"، خلال حوارها في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، أنها تشاهد التلفزيون وعاشقة للسينما وكانت تلعب بيانو في وقت سابق، ولكن الآن لا تجد الوقت الكافي لهذه الهوايات أو حتى لقاء أصدقائها، فرد عليها الديهي: "أنتي صعبتي عليا دلوقتي".

وتحدثت الوزيرة خلال اللقاء عن مشاكل الصعيد، مؤكدة أن الصعيد من بحري إلى قبلي جميعهم يحاطون باهتمام الدولة التي تعهدت بالوصول إلى أبعد نقطة، وخصت الصعيد بمبادرات مكثفة، و71% من خدمات الحماية الاجتماعية تتجه للصعيد لأن محافظات الصعيد هي الأفقر، وهي محرومة من بعض الخدمات، وتحتاج إلى جهد في التنمية الاقتصادية، ومبدأ الدولة هو سد الفجوات التنموية، والدولة تسعى للوصول إلى كل مواطن في مصر، معقبة: "مش هقول هو موصلش لينا ليه، هقول إحنا موصلناش له ليه؟"