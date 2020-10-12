"العمدة" يكثف من جولاته في أسواق "الزاوية الحمراء" حفاظا على مقعده

يسعى إيهاب العمدة، المرشح البرلماني وعضو مجلس النواب الحالي عن دائرة الزاوية الحمراء، للحفاظ على مقعده في المجلس خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال كسب ثقة المواطنين البسطاء من أهالي دائرته مرة أخرى والسماع لطلباتهم.

وكثف "العمدة" اليوم وأمس جلساته مع أهالي القصيرين والزاوية، وخاصة عمال الأسواق مثل "إيديال" وشارع "سلفانا"، والذين تحدثوا معه حول شكواهم ومطالبهم للفترة المقبلة.

واستقبل بعض السيدات المرشح الحالي بالزغاريد والفرحة، وهتفوا له في استبشار بوجوده بينهم، وإقرار منهن بانتخابه وتأييده في الانتخابات المقبلة.

وينافس "العمدة" بقائمة حزب مستقبل وطن، على مقعد نائب دائرة الزاوية الحمراء، التي تشهد منافسة شرسة بين 15 نائب، وهم أمين مسعود وعمر وطني، والدكتور محمد الجندي، ووليد هلال عز الرجال، وأيمن فتحي، ومحمود أبو حية، ومحمد علي مسعود، وسيد عطية، وكمال فرنسيس القس، وعبدالعزيز عبدالحميد، وأيمن عبدالرحمن، ومحمد عزب، ومحمود مجدي، ومحد الفار، وأحمد الهنداوي.

واقتربت مرحلة الاقتراع فى الانتخابات وإدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تتم على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة فيما تضم الثانية 6 محافظات.

وتبدأ أولى أيام الانتخابات للجولة الأولى خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.