مصادر: وقف إمام البحر الأحمر المتهم بالتعدي على طفل بعد حكم المحكمة

أكدت مصادر بوزارة الأوقاف، أن الإمام الذي جرى الحكم عليه اليوم، بمحكمة جنايات البحر الأحمر، بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة التعدي جنسيًا على طفل بالمرحلة الإعدادية، بعد انتهاء درس تحفيظ بأحد مساجد الغردقة.

وأوضحت المصادر أن مديرية أوقاف البحر الأحمر، أصدرت قرارا بوقف الإمام عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات، والتهم الموجهة إليه، وسيتم تحويل الأمر للشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم تجاهه بعد صدور الحكم.

وأكدت على أن الوزارة تضرب بيد من حديد على يد من تسول له نفسه مخالفة القواعد والآداب.

وصدر اليوم حكم محكمة جنايات البحر الأحمر، بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة التعدي جنسيًا على طفل بالمرحلة الإعدادية، بعد انتهاء درس تحفيظ للقرآن الكريم بأحد مساجد الغردقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف شهر فبراير من العام الجاري، عندما حررت أسرة طفل بالمرحلة الإعدادية، محضرًا رقم 2046 بقسم شرطة ثان الغردقة، اتهمت فيه أمام مسجد يدعي "ح. م"، في العقد الرابع من العمر، بهتك عرض ابنهم الطفل البالغ من العمر 10 سنوات في الغرفة المخصصة لإقامته بالمسجد، بعد درس لحفظ القرآن.

وأسفرت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة تحت إشراف اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية عن صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، وبدورها أحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم.