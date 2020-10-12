بأشعار صلاح جاهين وفؤاد حداد.. "سيناء" في صالون أوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية في الإسكندرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية ثقافية، مساء اليوم، عن ذكريات بطولية من أرض سيناء، وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الأمسية ألقى الشاعر الكبير محمد بهجت، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، أشعار "صلاح عبد الصبور، فؤاد حداد، صلاح جاهين، ومحمد بهجت" حول انتصارات أكتوبر حيث عبرت عن قوة وصلابة الشعب المصرى فى مواجهة التحديات خلال تلك الحقبة الزمنية، وشاركهما الفنان أحمد عصام والفنانة "شروق" بفقرة فنية شملت مجموعة من الأغاني الوطنية الخالدة، في حضور مجموعة كبيرة من أبطال حرب أكتوبر الذين أعربوا عن سعادتهم للاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة.

وكانت دار الأوبرا استضافت، منذ يومين، حفلا فنيا لعازف الإيقاع العالمي سعيد الارتست حيث قدم برنامجا متميزا من الأعمال الخاصة به، فى حفل كامل العدد بنسبة حضور٥٠٪وفقا للاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدار في كافة حفلاتها من المرور ببوابة التعقيم وقياس درجة الحرارة إلى إلزام الزوار بارتداء الكمامات.

وشارك في الحفل أطفال مركز تنمية المواهب بمجموعة من الأغاني ومشاركة متميزة للطفلة "سيليا محمد" أصغر موهبة بدار الأوبرا المصرية والتي تبلغ من العمر ٤سنوات حيث شاركت بأغنية "يا حبيبتي يامصر" وتفاعل معها جمهور الأوبرا وشاركها الغناء.

يذكر أن الفنان سعيد الأرتست بدأ مشواره الفني منذ الصغر بمحافظة الإسكندرية، مسقط رأسه، إلى أن أصبح له قاعدة جماهرية عريضة لبراعته وتميزه في العزف على الطبلة، وانتقل إلى القاهرة عام 1980، وأصبح عضوًا بارزًا في عدد من أشهر وأعرق الفرق الموسيقية والفنية، مثل فرقة هاني مهنّا، والفرقة الماسية، وفرقة خالد فؤاد، وأوركسترا المايسترو مصطفى ناجي.