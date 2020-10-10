جمع 85 ألف طن قش أرز.. و60% نسبة تفتيح القطن بكفر الشيخ

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن، ضرورة التنسيق مع إدارات البيئة بمجالس المدن وجهاز حماية البيئة بالمحافظة، للمرور على الأراضي الزراعية لرصد أي مخالفات خاصة بحرق قش الأرز، موجهاً بتوعية المزارعين بضرورة إعادة تدويره واستخدامه كأعلاف للحيوانات، حفاظاً علي البيئة وصحة المواطنين.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بمزارعي كفر الشيخ، مؤكداً حرصهم على الاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه، كما أشار إلى أن الدولة تحرص على تعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية، باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وأنه يثمن الجهود التي تبذلها مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور ناجح غربية، وإدارة البيئة في تنظيم ندوات ولقاءات بالمزارعين، لتوعيتهم بأهمية الاستفادة من قش الأرز.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المحافظة بها 111 مركزاً لتجميع قش الأرز، يتم فيها تجميع القش وكبسه وفرمه، لافتاً إلى أنه تم تجميع 85 ألف طن قش أرز، بينما تحرير 18 محضرأً فقط للمخالفين من المزارعين.

كما أوضح "نور الدين" أن المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام، تبلغ 60 ألفاً و700 فدان، مشيراً إلى أن نسبة تفتيح القطن بها وصلت إلى 60%، كما تم جني المحصول في نحو 20 ألف فدان.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالقرار الذي أصدره العام الماضي، بحظر نقل محصول القطن من محافظة كفر الشيخ إلى أي محافظة أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة من إدارة التقاوي بذلك، ومنع تداول المحصول خارج الساحات المخصصة لتجميع الأقطان، في مراكز بيلا والحامول ومطوبس، للمحافظة عليه من خلطه بالأقطان التجارية.