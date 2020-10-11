الزراعة تنظم يوما لحقل القطن بمحطة بحوث سخا في كفر الشيخ

نظم معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، يوم حقل لمحصول القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للإرشاد والتدريب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحضر مجدى الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس وليد السعدني، رئيس جمعيه منتجي القطن، وعدد من قيادات الوزارة والمهتمين بتجارة وصناعة القطن والمزارعين.

وقدم الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، شرحا تفصيليا لأهم الأصناف والهجن المستقبلية، وخطة المعهد لإنتاج الأصناف الجديدة، ورؤيته خلال العشر سنوات المقبلة.

وأطلع الحضور على الصنف الجديد جيزة 97، الذي سيتم التوسع فيه من الموسم المقبل، وقدّم عرضا لأهم ابتكارات المعهد في مجال الغزل والكيمياء، وأكد مواصلة العمل لتوفير المعلومات المتاحة للمزارعين لزيادة المحصول.

وأشاد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بمحتوى البرنامج، وشدد على أهمية مواصلة العمل والتركيز على إنتاج أصناف عالية الإنتاجيه ومبكرة النضج وموفرة في استهلاك المياه، والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، مع ضرورة المحافظة على صفات وجودة القطن المصري، وتوفير التقاوى النقية باستمرار.

وتفقد الحضور البرنامج وأبدوا اعجابهم بالمحتوى من سلالات وهجن والقدرة المحصوليه للأصناف.