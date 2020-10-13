دعاية مرشحات البرلمان بدمياط آخر موضة.. لعب دومينو وبوسترات على تكاتك

اتبعت المرشحات للانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط بدائرتيها الأولى والثانية أساليب جديدة في الدعاية تنوعت بين تناول الفطير المشلتت وارتداء البرقع العربي كما فعلت الدكتورة غادة صقر، والرقص على الخيل كما فعلت فاطمة توكل وغادة صقر أيضا، فيما قامت صابرين الحادق ومؤيدوها بلصق بوستراتها على التكاتك وأعمدة الإنارة، أما فاتن الشابوري وتعمل محاسبة فقامت بتدشين صفحة على فيس بوك سميت باسم النائبة فاتن جلال.

واعتمدت المرشحات على توزيع "بروشورات" في الشارع، بالإضافة للجولات الميدانية في القرى والنجوع ومغازلة صناع الأثاث والصيادين والفلاحين بوعودهن بالعمل على حل مشاكلهم هذا وجالست بعضهن المواطنين على المقاهي بل لاعبت إحداهن الرجال لعبة الدومينو وحرصن على التقرب أكثر من المواطنين بتناول وجبات الطعام معهم تحت شعار "العيش والملح" كما لم تترك إحداهن أي مناسبة زفاف إلا وكانت مشاركة فيها لتحولها لجولة دعائية لها واتبعت النائبة غادة صقر، المرشحة بالدائرة، أسلوبا جديدا في الدعاية الانتخابية، بعد ارتدائها "عباية سوداء" لترتدي مؤخرا، البرقع العربي خلال لقاءاتها بقبائل العرب.

وتخوض 10 سيدات سباق الانتخابات البرلمانية 8 منهم بالدائرة الأولى واثنتين بالدائرة الثانية بعد انسحاب أحدهن وتدعى سلوى علي الجيار من السباق من بين 88 مرشحا ومرشحة يخوضون الانتخابات عن الدائرتين دمياط وكفرسعد.

واعتلت صور صابرين الحادق المرشحة عن دائرة دمياط على المقعد الفردي مستقل رمز الغزال الجدران وعربيات النقل والكباري والميادين العامة وأعمدة الإنارة والورش ومحلات البقالة كما التقت الحادق سيدات وأهالي مدينة عزبة البرج وقرية الرطمة خلال جولة انتخابية لها كما زارت قرية السنانية والتقت بأهلها من صناع أثاث وعمال وجالستهم على المقاهي للتعرف عن العقبات التي تواجههم في الصناعة وعرض برنامجها الانتخابي.

أما فاتن جلال الشابوري المرشحة على المقعد الفردي مستقل رمز النجفة عن دائرة دمياط فدشنت صفحة دعائية لها على الفيس بوك سمتها بالنائبة فاتن جلال في واقعة مثيرة للجدل حيث أطلقت على نفسها نائبة وما زالت مرشحة محتملة.