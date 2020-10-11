وكيل تعليم دمياط يقرر إلغاء تكليف مدير مدرسة للاستهانة بـ"كورونا"

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عادل عثمان، إلغاء تكليف مدير إحدى المدارس بالمحافظة، وإحالته للتحقيق أمام الشئون القانونية، لتهاونه في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقائية من فيروس "كورونا".

وشدد وكيل الوزارة على تطبيق أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري، وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي واستخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي، وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأشار "عثمان" إلى أن محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، وجهت بتوفير وتهيئة بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، والتنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن، لمنع تواجد الباعة الجائلين، وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس، وتوفير أجواء ملائمة للدارسة مع تقليل الكثافات.

وشددت محافظ دمياط، في أكثر من مناسبة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، واتخاذ استعدادات مكثفة لبداية العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة.