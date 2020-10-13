"القوس" قد يتحول الحب لصداقة.. حظ مواليد مختلف الأبراج في شهر نوفمبر

يسعى عدد كبير من المواطنين، لمتابعة حظ الأبراج الخاصة بهم المرتبط بعالم الفلك، وبعد مرور 12 يوم من شهر أكتوبر الحالي، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظ مواليد مختلف الأبراج خلال شهر نوفمبر كالتالي:

حظ برج الحمل في شهر نوفمبر

كوكب فينوس وعطارد في مواجهة برج الحمل، ما يجعل مواليد البرج عرضة لسلب حق من حقوقهم أو مشاكل زوجية لذلك لابد من عدم المغامرة في الشغل والحياة، لكن كوكب المريخ في برجهم بداية من يوم 14 نوفمبر مما يعطيهم إرادة لمواجهة المشاكل.

حظ برج الثور في شهر نوفمبر

الشمس ف مواجهة البرج طول الشهر، لذا تنصح عبير فؤاد مواليد البرح بأن يكونوا منتبهين ولا يغامروا ماليا، أو في أي قرارات مهنية.

حظ برج الجوزاء في شهر نوفمبر

يحدث تناثر في منازل الصحة لمواليد برج الجوزاء مما يؤثر على طاقتهم، ويجعلهم أكثر عرضة للعدوى فيجب أن ينتبهوا على صحتهم، وعلى الصعيد العاطفي كوكب فينوس يدعمهم أول 3 اسابيع من الشهر، فيجعل فرص الارتباط أفضل لغير المرتبطين.

حظ برج السرطان في شهر نوفمبر

الشمس في وضع داعم للبرج مما يعطي مواليد البرج طاقة ونشاط للتغلب على أي مصاعب، وقدرة على التفاوض بعد 3 نوفمبر، وعاطفيا يجب أن يأخذوا حذرهم لأنهم عرضة لمشاكل عاطفية.

حظ برج الأسد في شهر نوفمبر

الشمس في وضع معاكس للبرج مما يتسبب في ضغوط عائلية، وعلى الصعيد المهني يمكن أن يحدث تأثير لخطط مواليد البرج بسبب تراجع اورانوس، والمتزوجين يكون لديهم رغبة في البعد لكن قدرة على التغلب على الرغبات الداخلية، والغير مرتبطين لديهم فرص عالية للارتباط.

حظ برج العذراء في شهر نوفمبر

يدعم البرج كوكب المشترى وزحل وبلوتو مما يجعلهم يتخذوا قرارت صائبة، ويكون لديهم حسن تصرف في المال، ومن أول يوم 11 نوفمبر يكون لديهم علاقات جيدة وحسن تصرف في الحياة

حظ برج الميزان في شهر نوفمبر

كوكب فينوس يعطي مواليد البرج سحر وجاذبية، لكن عليهم ألا يغامروا ماليا.

حظ برج العقرب في شهر نوفمبر

الشمس في برج العقرب حتى يوم 21 نوفمبر مما يعطي مواليد البرج نشاط وطاقة، وكوكب عطارد بداية من يوم 11 نوفمبر، مما يعطي مواليد البرج سرعة بديهة ويقظة ذهنية وتوطيد العلاقات، ومن بعد 21 نوفمبر يظهر كوكب فينوس مما يعطيهم حظ في الحب.

حظ برج القوس في شهر نوفمبر

على الصعيد العاطفي يكون لمواليد البرج حظ جيد حتى 21 نوفمبر، وقد يتحول علاقة الصداقة لحب، وعلى الصعيد المهني نصحت خبيرة الأبراج أصحاب البرج بالعمل في كتمان وسرية.

حظ برج الجدي في شهر نوفمبر

لمواليد البرج حظ ودعم من الزملاء في العمل طول شهر نوفمبر، وعلى الصعيد العاطفي توجد تعقيدات في أول 3 أسابيع لأن فينوس في وضع معاكس فيجب أن يكون مواليد البرج متسامحين ويتسموا بالمرونة.

حظ برج الدلو في شهر نوفمبر

على الصعيد العاطفي تكون أول 3 أسابيع فرصة جيدة للارتباط أو فرصة جيدة لرحلة موفقة مع الحبيب، وعلى الصعيد المهني تكون الشمس وعطارد من يوم 11 نوفمبر في وضع معاكس مما يضع على مواليد البرج ضغوط كثيرة، لذا يجب أن يتحكموا في عصبيتهم، لكن وجود كوكب المريخ ف وضع داعم يعطيهم اصرار للتغلب على المشاكل.

حظ برج الحوت في شهر نوفمبر

الشمس في منزل الحظ مما يعطي لمواليد البرج حظ في السفر، ويكون لديهم استعداد كبير للتطور مما يساعدهم على الصعيد المهني، وبداية من 11 نوفمبر يكون لديهم فرص لتوطيد العلاقات بزملاء العمل، وعاطفيا بداية من 21 نوفمبر يمكن أن يقضوا أوقات عاطفية رائعة.