"عنصر الوقت قاتل".. استشاري مخ وأعصاب يوضح تفاصيل "القسطرة المخية"

يستمر الجيش الأبيض في نجاحاته الطبية المختلفة، آخرها إجراء أول "قسطرة مخية" ناجحة لمريضة مسنة بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، حسبما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيانها، لافتة إلى أنه يتم توفير الطواقم الطبية أصحاب المهارات في التخصصات الطبية كافة، داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

كما تحرص الهيئة على إجراء التدخلات الجراحية المستحدثة بمنتهى الدقة لمنتفعي منظومة التامين الصحي الشامل وتقديم الخدمة الطبية المتميزة وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبأعلى جودة، دون تحميل المرضى أي أعباء مالية أو مشقة الانتقال خارج محافظة بورسعيد.

ولتوضيح الفروقات الطبية بين القسطرة المخية وقسطرة القلب ومدى خطورتها والتفاصيل الجراحية، قال الدكتور سمير الملا، استشاري المخ والأعصاب، إن القسطرة المخية تدخل من شريان واضح وكبير سواء في الذراع او الفخذ وتتصعد في الشرايين الصغرى حتى تصل إلى الشرايين الكبرى وتصل بعيدًا إلى أطراف الشرايين والشعيرات الدموية، لتوضيح وجود أي تشوهات خلقية أو تمدد في إحدى جدران شراين المخ.

وأضاف "الملا" لـ"الوطن"، أن المشكلة التي تواجه هذه النوعية من العمليات الدقيقة هو عنصر الوقت، والمدة التي ينتقل فيها المريض من المنزل إلى المستشفى، وهما ما كانت تتنافس عليه أمريكا واليابان، وذلك لأن مصاب الجلطة يسهل إنقاذه في الساعات الأولى من خلال دخول قسطرة وحقن مادة لتذيب الجلطة وبالتالي تقلل تأثيرها على المخ.

وأوضح استشاري المخ والأعصاب، أنه حين حدوث الجلطة تحرم جزء من المخ من وصول الدم، إذ زادت المدة التي ينتقل فيها المصاب للمستشفى لإجراء العملية تموت الخلايا، لذلك التوقيت من أهم العواملي في نجاح العملية، مشيرًا إلى أن مصابي الجلطة من أصحاب الأعمار الكبيرة جدران شراينهم تكون ضعيفة، لذلك دقة العمل ورقته واحترافيته في التعامل معهم أمر هام، على عكس المصابين الشباب الذين تتحمل جدران شراينهم اصطدام القسطرة.

وأشار إلى أن الفرق في التجهيزات بين قسطرة المخ والقلب يكون في التجهيزات، لأن شرايين المخ أكثر دقة من مثيلاتها في القلب التي تكن حدودها معروفة وقريبة على عكس المخية التي تصل لأماكن بعيدة في الجسم كشراين الرقبة "الثباتي والخلفي"، مضيفًا أن تكلفة هذه النوعية من العمليات يرتفع سعرها نتيجة كثرة تجهيزاتها وتوفير طاقم طبي كامل في نفس الوقت للقيام بالعملية، وأنه أصبح هناك أطباء محترفين في مصر تعلموها في فرنسا وإنجلترا وأمركيا.