قسطرة مخية تنقذ حياة شاب من الموت بالمستشفى التعليمي الجامعي في طنطا

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب ووحدة القسطرة المخية من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 25 عاما من الموت بإجراء قسطرة مخية له في عملية ناجحة استغرقت ساعة ونصف بالمستشفى التعليمي العالمي.

أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم جراحة المخ والأعصاب ووحدة القسطرة المخية استقبل صباح اليوم، شابا من مدينة دمياط الجديدة، يعاني من وحمة شريانية وريدية عالية الضغط عالية السريان على مراكز الحركة على الجانب الأيسر من المخ تسببت بنزيف حاد.

وأضاف عميد طب طنطا، أن المريض تم عرضه على أكثر من مركز بالجمهورية وتم رفض إجراء قسطرة له لصعوبة التعامل مع الحالة واحتمال حدوث ضعف أو شلل بالجانب الأيمن من الجسم، موضحاً أن الوحمات المخية عموما من أصعب الأمراض في طرق العلاج، حيث لا تزال من أصعب الحالات التي يمكن علاجها سواء بالقسطرة أو الجراحة أو الإشعاع.

وقال الدكتور محمد شداد أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي والقائم بالعملية، أنه فور وصول الحالة تم عرضها على الأساتذة بالقسم للاستفادة من طرق العلاج المختلفة، وتم الاتفاق علي إجراء القسطرة حيث أنها المخرج الوحيد لمنع تكرار النزيف بالمخ وتم التوجيه من الدكتور علي سيف رئيس القسم بسرعة إجراء القسطرة العلاجية نظرا لخطورة الحالة الشديدة.

وأوضح رئيس الفريق الطبي، أنه تم إجراء القسطرة للمريض وغلق مصدر النزيف، وتم إفاقته في كامل وعيه وعدم حدوث أي تأثير في الحركة وحالته العامة مستقرة، مشيدا بجهود رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع ، الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي على توفير المناخ الملائم لهذا العمل.

وأشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي بمهارة ومجهود الفريق الطبي الذي أُجري الجراحة، والذي ضم كل من الدكتور "محمد شداد، محمد علي مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، عمر فراج مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، عبد الرحمن زهران نائب جراحة المخ والأعصاب"، موجها الشكر لطاقم التخدير برئاسة الدكتور هالة الجندي وطاقم التمريض المساعد.