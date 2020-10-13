بوجبة فطير مشلتت.. سامح عبدالعزيز يرد على شائعة إصابته بكورونا

تداول أصدقاء المخرج سامح عبد العزيز عبر السوشيال ميديا، صورة عبدالعزيز أثناء تناوله فطير مشلتت بصحبة أصدقائه، وبذلك ينفي سامح ما تردد مؤخرا حول إصابته بفيروس كورونا رافع يده بعلامة النصر.

وتداولت أخبار خلال الساعات القليلة الماضية، حول إصابة المخرج سامح عبد العزيز بفيروس كورونا.

ونفى المخرج سامح عبدالعزيز، ما تردد أخيرا بشأن وجود اشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالعزيز، لـ"الوطن"، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض، وفقا لكلامه، حيث وصف ما تردد في هذا الشأن بالكلام المؤذي.

وتغيب سامح عبدالعزيز، عن تسلم تكريمه من مهرجان همسة للآداب والفنون، المقام بالأمس داخل أحد الفنادق الكبري بالهرم، حيث أرجع فتحي الحصري، سبب غياب المخرج إلي إصابته بنزلة برد شديدة، وإثره قرر عدم الحضور لحين التأكد من عدم إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان المخرج سامح عبدالعزيز قد فاز جائزة أفضل مخرج دراما عن مسلسل "خيانة عهد" ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وفي سياق مختلف، يواصل عبدالعزيز تحضيرات مكثفة لفيلمه الجديد "مطبعة هرم"، تمهيداً لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعكف حالياً على إجراء معاينات لمواقع التصوير بعد استقراره على الأبطال.

واجتمع "عبدالعزيز" بالنجمين مصطفى خاطر وحمدى الميرغني من أجل التحضير للفيلم، في حضور مؤلفي العمل أمين جمال ومحمد محرز، استعدادًا لبدء التصوير.

يناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة ولكن في إطار كوميدي، وتعقد حاليا جلسات عمل للمشاركين في الفيلم للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصيات.

"مطبعة هرم"، يشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي وصبري فواز وهنادي مهنى، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن المخرج سامح عبدالعزيز والمؤلف أمين جمال قدما سويًا مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا فى رمضان الماضي، وشارك في بطولته حلا شيحة، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادى مهنى، سلوى عثمان، تيام قمر، ويمثل العمل عودة يسرا لدراما رمضان، بعد آخر أعمالها في (لدينا أقوال أخرى) 2018.

نال "خيانة عهد" إشادات الجمهور، حيث دارت أحداثه الأساسية حول شخصية "عهد" وهي سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهي كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها.

وكان من المفترض أن يتولى إخراج المسلسل المخرج هاني خليفة، إلا أن المنتج جمال العدل رأى إن فكرة المسلسل تليق بفكر سامح عبدالعزيز أكثر لذا تعاقد معه.