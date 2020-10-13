العثور على شخص مقتول بمقر مرشح برلماني في أسيوط

عثر أهالي مدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، منذ قليل، على جثة شخص مقتول بمقر أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بأبو تيج في محافظة أسيوط، ويكثف فريق المباحث جهوده في كشف غموض الواقعة وضبط الجناة والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو تيج بوصول بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص مقتول بالمقر الانتخابي لأحد المرشحين بالمساكن البحرية بطريق أسيوط- سوهاج بحري، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل شخص في العقد الرابع من عمره إثر إصابته على رأسه من الخلف أثناء تواجده داخل شقة سكنية بالمساكن أعلى عباد الرحمن وهي مقر لأحد المرشحين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزى وكلفت المباحث بضبط الجناة، جارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.