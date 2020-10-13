مسيرات السيارات والدراجات النارية تتصدر الدعاية الانتخابية ببني سويف

شهدت الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف، وتضم مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة، مساء الاثنين، عدة مسيرات بالسيارات لـ5 مرشحين بالدئرة في محاولة للوصول إلى كافة قرى دوائرهم، وكسب تأييد الناخبين في الدائرة التي خُصص لها مقعدان، يتنافس عليهما 24 مرشحًا.

واتسمت غالبية المسيرات بتشغيل الأغاني الوطنية وأغاني تم كتابتها وتسجيلها للمرشحين من خلال مكبرات الصوت التي استعانت بها المسيرات.

نظم المرشح عن حزب المؤتمر، مسيرة حاشدة بالسيارات والتي انطلقت من مسقط رأسه بقرية أبو سليم التابعة لدائرة المركز، وطافت شوارع مدينة بني سويف ومنها إلى عدة قرى وسط تشغيل الأغاني الوطنية والأغنية الخاصة بالمرشح ورفع أعلام مصر وصورا للمرشح.

كما نظم النائب الحالي للدائرة عن حزب حماة الوطن، والمرشح على نفس المقعد عبد الرحمن برعي، مسيرة له داخل قرية الحكامنة التابعة لدائرة المركز بحضور أهالي القرية وسط هتافات علم على الجرار إشارة إلى رمزه الانتخابي، ورفع صور الدعاية الخاصة به وتشغيل الأغاني الوطنية، كذلك عقد المرشح على المقعد الفردي بنفس الدائرة ثروت الداعوري لقاءات بأهالي قريتي الرياض وبني بخيت، عرض خلالهما برنامجه الانتخابي أعقبها خروج مسيرة له بالقرية.

فيما كثف كل من طارق مخيمر ومحمد سيد كامل الشهير برمضان حسان، والمرشحين عن حزب مستقبل وطن، من دعايتهما الانتخابية، حيث نظم أنصارهما عدة مسيرات بالسيارات ولقاءات بأهالي الدائرة، بالإضافة إلى عقد لقاءات بالوحدات الحزبية.

يتنافس 91 مرشحا بدوائر المحافظة الأربع لحصد المقاعد الثمان الفردية المخصصة لمحافظة بني سويف، بينهم 23 مرشحا حزبيا، و68 مستقلا، بعد تنازل مرشحين اثنين، في ظل انخفاض مشاركة العنصر النسائي عن الترشح والذي لم يتخطَ سيدتين.

وخصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منها 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم "مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة" ومخصص لها "مقعدان" يتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.