10 آلاف جنيه.. إعانة من محافظ بني سويف لمواطن احترقت حظيرته

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين، مساء اليوم لمساعدته فى تجاوز محنته، إثر حريق شب في حظيرة حيوانات"زريبة" يملكها بقرية "طما فيوم" التابعة لمركز إهناسيا، أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية وتلف بعض الآلات الزراعية.

واستقبل محافظ بني سويف، المواطن بمكتبه، في حضور إحسان عبد اللطيف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ومها حميدة رئيس وحدة حقوق الإنسان، بديوان عام المحافظة، والمحاسب يحيى ياسين رئيس مدينة اهناسيا، و نهى محمد مدير التعاون الدولي بالمحافظة.

وسلم المحافظ المواطن مبلغ10 آلاف جنيه، مساعدة عاجلة، نظرا للظروف الصعبة التي تعرض لها، بناء على تقرير قدمته وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، تنفيذا لتوجيهات المحافظ بسرعة بحث حالة المواطن، وإعداد تقرير عاجل بالخطوات والمقترحات الممكن تنفيذها لمساعدة المواطن لتجاوز محنته.

كما كلف المحافظ مديرة التعاون الدولي ومسئول مشروعك بتنفيذ التسهيلات اللازمة لحصول المواطن على قرض من "مشروعك" بفوائد ميسرة، لمساعدته في استكمال نشاطه في تربية المواشي، بجانب تكليف وكيل وزارة التضامن باتخاذ اللازم لإمكانية توفير إعانة مادية أخرى، وتكليف مدير عام الطب البيطري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإمكانية صرف تعويض للمواطن.

من جهتها أوضحت مها حميدة، رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، أنه فور تكليف المحافظ ببحث حالة المواطن، توجه فريق عمل من وحدة حقوق الإنسان لمحل إقامة المواطن البالغ من العمر 63 عاما بقريته طما فيوم، وبحضور ممثلين من الوحدة المحلية والتضامن، وتبين اندلاع حريق "يوم السبت الماضي" في حظيرة مواشي بداخلها بعض الأبقار والأغنام وماكينتي ري ورش وموتور وتلفيات بمحصول القمح،، وتم رفع الموضوع للمحافظ فوجّه إلى صرف مبلغ عشرة آلاف جنيه إعانة عاجلة.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، سيطرت بالتعاون مع الأهالي، على حريق شب بحظيرة للماشية بقرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا غرب بني سويف، ما أسفر عن نفوق عدد من الماشية ومحصول القمح.