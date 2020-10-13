سعد لمجرد بعد وصفه بـ"المغتصب" وإلغاء حفله: لا شيء يهز القلب المبتسم

علق المطرب المغربي سعد لمجرد على إلغاء حفله الغنائي بمسرح "كايرو شو" بعد إطلاق هاشتاج "سعد لمجرد مغتصب"، وكتب عبر حسابه على تويتر: "لا شيء يهز القلب المبتسم".

وكانت الصفحة الرسمية لمسرح كايرو شو، حذفت بوستر حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، بعد الهاشتاج الذي يصف "لمجرد" بـ"المغتصب".

كان عدد من السيدات قد أطلقن حملة بعنوان "لا سعد لمجرد" في مصر لكونه متهما في 3 قضايا اغتصاب بأمريكا وفرنسا، رغم تحقيق كليبه الجديد "عدى الكلام" أعلى المشاهدات وتصدر التريند في عدد من البلاد العربية وتصدرت المركز الأول في العديد من التطبيقات.

واقترب كليب "عدى الكلام" للمطرب سعد لمجرد من تحقيق 79 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتعد أول أغنية لسعد بالهجة المصرية.

وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربي.

وتصدرت الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي لها توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي"، فى مصر والمغرب.

كان سعد لمجرد أجل طرح الأغنية أكثر من مرة بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعل مثواها الجنة".

وتقول كلمات أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات.. كل ده بيحصل أوام".