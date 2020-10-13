عاجل.. قناة "تن" تمنع مجدي عبدالغني من الظهور على شاشتها

قررت قناة "تن" منع مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة سابقا، من الظهور على شاشتها، وذلك بناء على شكوى النادي الأهلي الذي تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، بسبب برنامج "البريمو" الذي يستضيف بشكل دائم مجدي عبدالغني.

وقررت القناة، في بيان لها، مخاطبة إدارة النادي بتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج وتمثل خروجا على المواثيق والقوانين المنظمة للعمل على تصويبها منذ انطلاق البرنامج.

وجاء في بيان القناة: "في الوقت الذي ننادي فيه بالانتباه إلى ما يحاك لنا من مؤامرات تستهدف وعي المصريين والعبث بثوابت الأمة من خلال التلاعب بالرأي العام وفي الوقت الذي نطالب الجميع بإعلاء المصلحة العليا للوطن على ما دونها من مصالح وفي الوقت الذي ندعو فيه الجميع للتحلى بالحكمة وعدم التلاعب بمشاعر الجماهير تحت أي ظرف، كان لزاما علينا أن نفعل ما نقول لقد اخترنا الطريق الصعب وهو الوقوف في خندق الوطن وتحملنا ونتحمل في سبيل ذلك الكثير والكثير المصاعب من هذا المنطلق".

وأكدت القناة أن البيان الصادر من النادي الأهلي يحمل شكوى من البرنامج الرياضي بقناة TeN حيث تضمنت الشكوى أن البرنامج يخالف مواثيق الشرف الإعلامي ويخالف القواعد المنظمة وبأن البرنامج ومقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبدالغني يهاجمان النادي الأهلي ومسؤوليه وقياداته دون مبرر ويهدفان إلى هدم الكيان وزعزعة استقراره إلى آخر ما ورد بالبيان.

وأوضحت قناة TeN أنها تحترم وتقدر النادي الأهلي العريق وجمهوره العظيم احتراما يليق بالدور الوطني لهذا الصرح الكبير، وأن النادي الأهلي مؤسسة وطنية غير قابلة للهدم ولا يمكن لبرنامج أو قناة مهما حاولت أن تهز أركانه، وأن البرنامج المشار إليه من إنتاج القناة وليس مباعا لأحد.

كما شددت القناة على أنها تؤمن إيمانا راسخا بأن الإعلام الرياضي عليه مسؤولية ضخمة تجاه ضبط الأداء الجماهيري من خلال الموضوعية في تناول الأمور الكروية، وتلتزم القناة حرفيا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي.

وأكدت القناة أنها قررت مخاطبة إدارة النادي الأهلي بتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج وتمثل خروجا على المواثيق والقوانين المنظمة للعمل على تصويبها منذ انطلاق البرنامج، كما تهيب إدارة القناة بأسرة الإعلام الرياضي في مصر بالعمل على ضبط الأداء والارتقاء به وعدم إشعال حالة من التوتر بين جماهير الكرة المصرية.