محمد فراج: مبحبش السهر.. وسبت الأهلي بعد ضغط كبير

قال الفنان محمد فراج، إنّه بدأ التمثيل في المسرح منذ العام 2002، ومنذ صغره كان يمثل، لكنه لم يكن يعرف أنّ ما يفعله يسمى تمثيل فهو كان يقلد كل الأشخاص، ثم الحيوانات.

وأضاف فراج، أثناء استضافته والفنانة أمينة خليل، في برنامج سهرانين المذاع على قناة ON، والذي يقدمه الفنان أمير كرارة، أنّه قدم أوراقه إلى معهد السينما قسم التصوير، لعشقه للتصوير، لكنه قضى في المعهد عاما واحدا ثم تركه.

وتابع فراج، أنّه قدم أوراقه إلى معهد الفنون المسرحية، لكن الحظ لم يحالفه للانضمام إليه، وبعدها التحق بكلية التجارة للدراسة، ثم انضم إلى مركز الإبداع الفني بقيادة المخرج خالد جلال: "قضيت هناك 5 سنين قدروا يشكلوا شخصيتي".

وأوضح فراج أنّه يعشق لعبة كرة القدم منذ صغره، وبدأ ممارستها في مركز شباب، ثم انتقل إلى نادي النصر، ومنه إلى نادي النيل، كما لعب في النادي الأهلي، لكنه لم يبق به طويلا، إذ كان يدرس في الثانوية العامة آنذاك، واضطر بعد ضغوط من أسرته فضلا عن ضغط المذاكرة، لترك النادي الأهلي.

وقال فراج، إنّه تربطه صداقة قوية بالفنانة أمينة خليل، بدأت منذ مشاركتهما معا في مسلسل "شربات لوز"، أمام الفنانة يسرا في العام 2012، متابعا: "مفيش مشاهد جمعتنا، بس كان بيصادف إننا بنصور مشاهدنا في نفس اليوم، واكتملت صداقتنا لما سافرنا سيناء، ومن وقتها بقينا صديقين مقربين".

ولفت إلى أنّه لا يحب السهر المليء بالصخب والضوضاء، رغم أنّه عاشه فترة، لكن لم يجد نفسه فيه، والسهر بالنسبة له هو أصدقاء الجامعة وأصحاب الشارع والمدرسة: "وقت الجامعة مع شلة الجامعة كانت أكتر فترة سهرت فيها، خصوصا يوم مسرح الجامعة، رغم إنه كان يوم مميت لكن كان لازم نسهر فيه".