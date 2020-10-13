ترامب: أصبحت محصَّنا ضد كورونا وبإمكاني تقبيل الجميع

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تجمع انتخابي له عقب تعافيه من فيروس كورونا، ليؤكد أنه في صحة جيدة.

وقال ترامب خلال حضوره مؤتمر انتخابي بولاية فلوريدا، إنه "يشعر بالقوة"، مشيرًا إلى أنه أصبح "محصنا" ضد فيروس كورونا.

وأضاف ترامب مازحًا: "سوف أقوم بتقبيل الجميع، سواء الرجال أو النساء الجميلات"، وسط ضحكات وتصفيق الجماهير الحاضرة.

وفي السياق ذاته، اتهم ترامب الصين بمحاولتها التجسس على حملته الانتخابية ولكنها فشلت.

وأشار إلى أن منافسه جو بايدن ليس رجلا جيدًا، مؤكدًا أنه نسي اسمه ولم يعد يعلم أنه موجود في أي ولاية.