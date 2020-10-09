البرازيل تجهز 140 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال النصف الأول من 2021

أعلن مسؤول في وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، أن بلاده ضمنت وصول 140 مليون جرعة لقاح كورونا، بحلول النصف الأول من عام 2021.

وتجاوزت البرازيل، الأربعاء، مستوى 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تقترب حصيلة الوفيات من 150 ألف حالة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 5000694 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، أنه من المنتظر توفر لقاح مضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بين مارس وأبريل المقبلين، بما يغطي الكميات المطلوبة لتطعيم كل الأمريكيين.

وقال وزير الصحة أليكس عازار، اليوم، في مؤتمر افتراضي نظمته مجموعة "غولدمان ساكس" للرعاية الصحية، إنه "من الممكن توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتغطية احتياج السكان المعرضين للخطر".

وأضاف أليكس عازر، أن "ما بين عشرات إلى مئات آلاف الجرعات من عقار ريجينيرون للأجسام المضادة، يمكن أن يكون جاهزا للاستخدام خلال موسم الخريف، وفي انتظار حصوله على إذن من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية".

وسجلت الولايات المتحدة نحو 7.4 مليون إصابة بكورونا، وأكثر من 209 آلاف وفاة، متصدرة دول العالم من حيث الإصابات والوفيات.

وسجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 307000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية يشهدها العالم منذ اندلاع الجائحة.

وأفادت المنظمة، أن مصدر الزيادة الكبيرة هو الهند والولايات المتحدة والبرازيل؛ إذ سجلت الأولى 94372 حالة جديدة، تلتها أمريكا بـ45523، والثالثة بـ43718، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأبلغت كل من الهند والولايات المتحدة، عن أكثر من 1000 حالة وفاة، بينما البرازيل عن 874 حالة.

ولا تزال الإصابات ترتفع في 58 دولة حول العالم، تتصدرها الهند، بينما تتجه أعداد الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل نحو الانخفاض.