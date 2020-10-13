بدء صرف تذاكر السكة الحديد والمترو مجانا لكبار السن بـ"الرقم القومي"

أعلنت شركة مترو الأنفاق، بدء صرف تذاكر قطارات مترو الأنفاق لكبار السن لمن هم فوق الـ70 عاما مجانا، مشيرة إلى أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقّع رسميا على تنفيذ قرار إعفاء كبار السن من دفع رسوم تذكرة وسائل النقل وبينها المترو، وسيتم صرف التذاكر بتخفيض 50% لمن هم فوق الـ60 سنة، بموجب بطاقة الرقم القومي.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنّها ستبدأ صرف تذاكر القطارات لمن هم فوق الـ70 عاما مجانا، ومن هم فوق الـ60 عاما بتخفيضات تصل إلى 50%، بموجب بطاقة الرقم القومي للمسنين.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنّه يتم تخصيص تذكرتين فقط ذهابا وعودة لكبار السن، تصرف من منافذ بيع التذاكر في المحطات بموجب بطاقة الرقم القومي، موضحا أنّ القرار لا يشمل صرف تذاكر مخفضة لأقارب المسن.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، لـ"الوطن"، أنّ الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، طالب بعدم الاعتداد سوى ببطاقة الرقم القومي، خلال الحصول على مثل هذه التذاكر للمسنين، مؤكدا أنّه لن يعتد بالكارنيهات ولن يسمح بصرف التذاكر إلا بموجب بطاقة الرقم القومي، وجرى التنبيه على صرافي تذاكرالمترو بصرف تذاكر المترو مجانا لمن هم فوق سن الـ70 عاما.

ونوه عبدالهادي، بأنّه لن يسمح بصرف تذاكر لأقارب المسن سواء من فوق سن الـ70 عاما، أو لمن هم فوق الـ60 عاما، وحال مرافقة أحد الأقارب للمسن يتم صرف التذكرة مجانا للمسن، وتذكرة يتم شراؤها للمرافق ولن تصرف مجانا، مؤكدا أنّ المسن من هو فوق سن الـ70 عاما من حقه استقلال جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعلن أمس التصديق على قرار إعفاء كبار السن ممن هم فوق الـ70 عاما من رسوم وسائل المواصلات، وذلك بالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتصديق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.