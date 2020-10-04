القاهرة: إبراز بطاقة شخصية سارية شرط الإعفاء من الدفع في وسائل النقل

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنّه في ضوء توجهات القيادة السياسية وتوجه الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة كبار السن، أتاحت المحافظة خدمات النقل مجانا للمسنين فوق الـ70 عاما، عرفانا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ محافظ القاهرة سمح بركوب كبار السن الذين يتجاوزون الـ70 عاما جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان لهم، ومن تجاوز سن الـ60 عاما أن يركب بنصف تذكرة، ما يتطلب أن يبرز المواطن بطاقته التي تحمل الرقم القومي، سارية، كي يعفى فورا من دفع التذكرة للتسهيل على المواطنين.

وتابع أنّ ذلك أقل ما يقدم لهذه الفئة العمرية، ولتخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجا، مضيفا: "دشنّا حملات، وهي عبارة عن فتح معارض ومستلزمات مدارس بمناسبة دخول المدارس على مستوى 38 حيا، بالتنسيق مع وزارة التضامن والجمعيات، وجرى توزيع 3000 شنطة مجانية على الأسر الأكثر احتياجا".

وأكمل أنّه بعد تطوير هيئة النقل العام ورفع كفاءة الأتوبيسات واستخدام الأتوبيسات المكيفة وصديقة البيئة، التي تعمل بالغاز، أصبح هناك إقبال كبير من المواطنين على وسائل النقل العام مؤخرا، بعد رفع كفاءتها وتطويرها وجميعها بالمجان للمسنين.

إعفاء كبار السن من تذاكر النقل العام بالقاهرة بدءا من اليوم

وقال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، إنّ الهيئة بدأت من اليوم تنفيذ قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عاما جميع وسائل هيئة النقل العام بالقاهرة بالمجان، كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزو الـ60 عامًا بركوب وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

وأضاف رزق لـ"الوطن"، أنّ هناك تعليمات للمحصلين بالأتوبيسات بتنفيذ الإعفاءات من اليوم، مؤكدًا أنّ المطلوب من كبار السن إبراز بطاقة الرقم القومي للمحصل، ويجب أن تكون سارية، لتطبيق الإعفاء وفق توجيهات محافظ القاهرة.

وفي وقت سابق، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنّ القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانًا بالجميل لهذة الفئة التي خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.