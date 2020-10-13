مرشحو مستقبل وطن والقائمة الوطنية في جولة انتخابية برأس غارب

أجرى مرشحو التحالف الوطني بانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر مساء أمس، زيارة إلى مدينة رأس غارب، وهم الحاج سيد قاسم، المهندس حسام صالح عوض الله، الدكتورة إيلاريا سمير حارص، من القائمة الوطنية، ومحمد محمد عبدالمقصود مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة الأولى على المقعد الفردي.

ورافق المرشحين، وفد من حزب مستقبل وطن بقيادة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، ضمن سلسلة زيارات ينفذها الحزب لدعم مرشحي التحالف الوطني بجميع مدن المحافظة.

كما رافق الوفد خلال زيارة منادر العائلات والقبائل بمدينة رأس غارب وكبار رموز المدينة، المهندس أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة، ومحمد خليل أمين الحزب بالمدينة، وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمدن الغردقة ورأس غارب.

وقال سيد قاسم، مرشح القائمة الوطنية، إنّ الأجواء التي تتم فيها العملية الانتخابية تعبر عن منافسة حقيقية، مؤكدا حرص حزب مستقبل وطن على الدفع بعدد من العناصر ذات الكفاءات وأصحاب التخصصات والخبرات، للوصول لنواب قادرين على تمثيل الناخبين بكفاءة، لافتا إلى أنّ التحديات كبيرة ومواجهتها ضرورة مهمة لمستقبل أفضل لبلادنا ومحافظتنا الحبيبة.

وأضاف حسام صالح عوض الله، مرشح القائمة الوطنية، أنّه من أبناء مدينة رأس غارب، ويكن كل تقدير واحترام لأهالي المدينة المحترمة، مؤكدا دور الأهالي المنتظر في المشاركة في الاستحقاق المقبل، يومي 24 و25 من الشهر الحالي.

وأكد ثقته الكامله في وعي الأهالي وانتخاب من يمثلهم تحت قبة البرلمان، الذي يتوقع أن يحقق آمال وطموحات أبناء الشعب المصري.

وأوضحت إيلاريا سمير حارص، مرشحة القائمة الوطنية، أنّ جميع مرشحي التحالف الوطني في البحر الأحمر يعملون لصالح الوطن وتلبية كل ما يحتاجه أبناء المحافظة، متابعة أنّ الفترة التي تشهد إجراء الانتخابات البرلمانية تحتاج للتفكير بعمق وعقلانية من أجل اختيار أفضل الكوادر التي تستطيع تحقيق تطلعات وطموحات المواطن البسيط خلال الفترة المقبلة، في ظل الاحترام المتبادل بين الجميع وإعلاء المصلحة العامة.

من جانبه، قال عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، إنّ هناك خلية نحل تعمل على مدار الساعة داخل أروقة حزب مستقبل وطنـ لاستكمال دوره الداعم للدولة المصرية والمواطن على حد سواء، لدعم مرشحي القائمة الوطنية ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية.

وأكد أحمد الدقاق، أمين التنظيم بالمحافظة، أنّه واثقا في أنّ مرشحي مستقبل وطن، سيحصلون على ثقة أهالي وعائلات محافظة البحر الأحمر بمختلف دوائرها، وسيفوزون بكامل المقاعد التي ترشحوا عليها لعضوية مجلس النواب، وطالبهم بالاستمرار على نهج الحزب في التواصل والتلاحم مع شرائح المجتمع المصري، ليحققوا طموحاته وآماله التي تعمل الدولة المصرية جاهدة لتحقيقها، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.