البيت الأبيض: فحوصات ترامب جاءت سلبية من كورونا

قال طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، إنّ نتائج فحوصات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت "سلبية" وأنّه "غير معد للآخرين".

وذكر الطبيب كونلي ـ في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس ترامب الذي أعلن قبل 10 أيام إصابته بفيروس كورونا، خضع "على مدى أيام متتالية" لفحص سريع للمرض، وأتت نتيجة هذه الفحوصات "سلبية".

وأشار إلى أنّ الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية والمعملية، تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه، موضحا أنّ تحديد شفاءه تم بناء على عوامل عدة، ولم يقتصر على نتائج الفحص السريع فحسب.

وكان الرئيس الأمريكي قال في مكالمة هاتفية لمجموعة من مؤيديه، نشرت في وقت سابق، إنّ "نتيجة فحص فيروس كورونا له جاءت سلبية تماما".

يذكر أنّ الرئيس ترامب دخل مستشفى والتر ريد قرب واشنطن، إلا أنّه غادره بعد أربعة أيام وزاول نشاطه الرئاسي.

ومن المقرر أن يبدأ نشاطاته الانتخابية خارج واشنطن للمرة الأولى منذ إصابته، وسوف يعقد هذا الأسبوع مهرجانات انتخابية مفتوحة في ولايات فلوريدا وبنسلفانيا وآيوا، التي تعتبر من بين الولايات المتأرجحة التي ستحسم الانتخابات.

ويقول مسؤولون في حملة ترامب إنّه سيواصل تجمعاته الشعبية، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، حتى يوم الانتخابات، في الثالث من نوفمبر المقبل.