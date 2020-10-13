أعلى بيع في بنك مصر.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-10-2020

تقدم "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق بداية تعاملات الصباح التي وردت اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.63 جنيه، للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

سجّل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وواصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك اليوم، حيث سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنوك العربي الأفريقي الدولي، الأهلي المتحد، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، ليباع بـ15.73 جنيه مقابل 15.63 جنيه للشراء، وسجّل في بنك "أبو ظبي الأول" أعلى سعر لبيع الدولار بـ15.77 جنيه مقابل 15.67 جنيه للشراء.

توقعات بحدوث انتعاشة في الإقبال على شراء الدولار بسبب السياحة

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنّ هناك هدوء خلال التعاملات اليوم، وتوقع حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء الدولار بسبب السياحة.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم

سجّل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، بينما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.40 جنيه للشراء، و20.58 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 20.40 جنيه للشراء، و20.58 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي سجّل في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي 4.05 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.