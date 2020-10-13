عاجل.. الدولار يتراجع قرشا.. والريال والدرهم يستقران

تراجع سعر صرف الدولار بقيمة قرش عقب استقراره في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري، في كل البنوك وشركات الصرافة صباح اليوم 13 أكتوبر 2020، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.75 جنيه خلال التعاملات اليومية.

وسجّلت بنوك "مصر، الأهلي الكويتي بيريوس، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، الأهلي المتحد، المشرق، التنمية الصناعية"، أعلى سعر لبيع وشراء الدولار بـ15.75 جينه، مقابل 15.65جنيه للشراء.

وتمثلت البنوك التي تبيع الدولار بأقل سعر في "العربي الإفريقي الدولي، الأهلي المتحد، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي؛ ليباع بـ15.73 جنيه مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي بقيمة قرش ليسجل 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، و"hsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارا ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي: عودة، والمشرق، وبلوم المشرق، و"hsbc".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه تراجعا بقيمة 5 قروش كأعلى سعرا للشراء بـ18.45 جنيه، في بنك التعمير والإسكان، كما شهد سعر الجنيه الإسترليني، تراجعا بقيمة قرشين، وسجل أعلى سعر للشراء بـ20.40 جنيه، في بنوك: الـهلى الكويتى بيريوس، مصرف أبوظبى الإسلامى، قناة السويس، الأهلى المصرى.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إن هناك هدوء خلال التعاملات اليوم، مع توقعات بحدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، ومن بينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، والدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.