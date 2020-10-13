أمريكا تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و804 آلاف و197 حالة، عقب تسجيل 41 ألفا و653 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة، بحسب شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ارتفعت إلى 215 ألفا و85 حالة، عقب تسجيل 317 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19)، ظهر أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، داخل سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية، يناير الماضي.