جمعة: 2021 سيكون عاما للعلم والوعي ودراسة المقاصد بـ"الأوقاف"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ 2021 سيكون عاما للعلم والوعي ودراسة المقاصد الشرعية، إذ يتم التوسع في البرامج التدريبية وتنوعها، وتوزيع إصدارات رؤية للفكر المستنير ومجموعات متنوعة من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على جميع الأئمة.

وأضاف جمعة، في بيان عنه، أنّه سيتم التوسع في منح الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة لجميع العاملين بها، إضافة إلى البرامج المتخصصة بأكاديمية الأوقاف، والتوسع في الندوات والمحاضرات العامة والمسابقات المتعلقة بفهم المقاصد وإعمال العقل في فهم صحيح النص.

وتابع وزير الأوقاف، أنّه سيتم التركيز على مناهج الفهم والتفكير والاستنباط ومراعاة واقع العصر ومستجداته، والإعلان عن العديد من المسابقات الفكرية والبحثية التي ترتكز على التفكير والفهم والاستنباط، مع العمل الجاد على نشر الوعي الحقيقي المستنير والإسهام الجاد في التحول به من ثقافة النخبة أو الخاصة إلى ثقافة مجتمع، من خلال التعاون الجاد مع الموسسات الدينية والتربوية والثقافية والفكرية والشبابية والإعلامية المعنية ببناء وصناعة الوعي.