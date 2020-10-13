أستاذ قلب: مرضى السكر أكثر تأثرا بفيروس كورونا

قال الدكتور طارق الزواوي أستاذ كهرباء القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن مؤتمر "كارديو أليكس" ناقش هذا العام ارتفاع ضغط الدم وعلاقته بأمراض الاكتئاب والأمراض النفسية، وكذلك بالجهاز المناعي في الجسم، مشيرًا إلى أن 40% من مرضى السكر يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "كارديو أليكس" والذي يحتفل بعامه التاسع عشر وبنجاحه هذا العام في ربط معظم أطباء القلب من مصر والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا عبر التجربة الهجينة "Hybrid Template".

وعُقد المؤتمر هذا العام في مكتبة الإسكندرية، وأشرف على تنفيذه المؤسسة العلمية للقلب والشرايين "CVREP" وقسم أمراض القلب في جامعة الإسكندرية، وناقش العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بأمراض القلب وأنواعها وطرق الوقاية منها.

وأضاف الدكتور طارق الزواوي، أن المؤتمر هذا العام تضمن جلسة عن فيروس كورونا وعلاقته بضعف عضلة القلب، بعد تعافي المريض من الفيروس، حيث أكد أمان أدوية علاج ضغط الدم على مريض كورونا، مشيرًا إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الحالات المتوفاة في إيطاليا، أثبتت وجود فيروس كورونا في خلايا عضلة القلب، مسببًا التهاب الأنسجة، ومن ثم حدوث هبوط في عضلة القلب.

وبدوره، كشف الدكتور عصام جودة أستاذ الأمراض الصدرية بطب جامعة الإسكندرية، أن عقار "رامديسيفير" مفيد للغاية في تقصير مدة العلاج وهو ما يعالج به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليًا، بالإضافة إلى عقارين تم استخدامهما في علاج مرضى فيروس "سي"، وهما "جراتوسافير" و"داكتا فير"، وهما عقارين يتميزان بقلة آثارهما الجانبية وبفاعليتهما في علاج فيروس كورونا، حيث يتميزان بنجاحهما في تقليل نسب الوفيات، وتقليل حاجة المريض إلى أجهزة التنفس الصناعي وتقليل الأعراض ومدة الإقامة في المستشفى من 14 يومًا إلى 8 أيام، كما تستخدم أدوية السيولة لتقليل مخاطر الإصابة بالجلطات التي تسببها كورونا.

وأوضح أن هناك مجموعة من الفيتامينات التي تساعد على منع دخول الفيروس للخلية، مثل مادة الـ"لاكتو فيرين" والتي تحتل مستقبلات الخلايا فتمنع وصول الفيروس للخلية، مثلها مثل لبن السرسوب؛ لذلك تحتوي جميع البروتوكولات العلاجية المستخدمة في مصر على مادة الـ"لاكتو فيرين" بالإضافة إلى فيتامين سي الذي يحمي الخلية والزنك، ويقلل تكاثر الفيروس، ويسبق ذلك استخدام نوع من المضادات الحيوية يساعد في مقاومة الالتهابات المناعية، علاوة على المناعة الطبيعية للجسم، والراحة والتغذية المتوازنة، المتضمنة للفاكهة وسلطة الخضروات، والإكثار من شرب الماء لعدم التعرض للجفاف مع كورونا.

وأوضح "جودة" أن إصابة مرضى السكر بفيروس كورونا يجعلهم الأكثر خطورة، حيث تقل نسبة الأكسجين في أجسامهم، ما يستدعي دخولهم المستشفى وربما وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار إلى أنه للتقليل المخاطر على مرضى السكر المصابون بفيروس كورونا، يتم إعطائهم حقن الـ"رامدسيفير" وحقن الـ"أكتمرا" التي تحسن نسب الأكسجين وتمنع وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وكشف عن ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا بين الشباب أكثر من الكبار مؤخرًا رغم انخفاض شراسة المرض، وذلك بسبب عودة الأفراح والتجمعات دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ووجه الدكتور عصام جودة، نصيحة للمصريين بضرورة تطعيم أنفسهم وأبنائهم بمصل الأنفلونزا لتوفير الحماية وتلافي الحيرة التي قد يسببها ظهور أعراض تتشابه بين كورونا والأنفلونزا، ما يدفع إلى عمل فحوصات وتحاليل يمكن أن تزيد تكلفتها عن 5 آلاف جنيه في حين أن تكلفة التطعيم لا تزيد عن 10 جنيه، وعندما يتوفر تطعيم كورونا يجب أخذه أيضًا.

ونصح الشباب بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وخاصة الرياضيين منهم، حيث يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل غرف تغيير الملابس، وفي الألعاب الجماعية.

وطالب مرضى حساسية الصدر بالالتزام بعلاجهم وعدم التوقف عن تناول أي من الأدوية المقررة لهم واستخدام البخاخات طويلة المفعول، والتوقف فورا عن استخدام جهاز "نوبيلايزر" المعروف بجهاز البخار، لأنه مصدر للعدوى بسبب الرزاز الناتج عن استخدامه.