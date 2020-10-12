وزير التعليم عن فيروس كورونا: رب ضارة نافعة.. يخلي الطالب يطور مهاراته

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن المراحل التعليمية من كجي1، حتى الصف الثالث الابتدائي، سيتلقون مناهج النظام الجديد، وهم الفئة الأصغر سنًا، ويحتاجون التواصل المباشر مع المعلم، لذلك سيكون لهم الأولوية في حضور أكبر عدد من الأيام في المدرسة.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن تلك الفئة لها الأولوية في استخدام الفراغات الموجودة في المدارس، كما أن مدراء المدارس أمامهم توجيهات وتعليمات، بأن الأولوية هي تفريغ المدرسة للأطفال الصغار لحضور أكبر عدد من الأيام في الأسبوع.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه كل ما كّبر الطالب في العمر يستطيع أن يحمل جزء من مسؤولية تعليمه، موضحًا أن فيروس كورونا المستجد "رب ضارة نافعة" حيث جعلت هناك دور أكبر على الطالب المتعلم أن يُشارك في مهارة تعليم نفسه، " قبل كده مكنش بيضيف حاجة لتعليمة سواء في المدرسة أو البيت أو في الدرس".

وتابع: "دلوقتي الطالب هو اللي هيجيب مواعيد الحصص على التليفزيون ويشاهدها، ويكتب الأسئلة ويروح بيها للمعلم، بس المرحلة الصغيرة مش هيعرفوا يعملوا كده، عشان كده أولولية الحضور في المدراس لصغار السن، وعدد أيام حضورهم تختلف من مدرسة لأخرى، فكل ولي أمر هيجيب جدول ابنه من المدرسة"