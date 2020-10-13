القصة الكاملة لوفاة نجل شقيقة المذيع أحمد يونس بالقاهرة الجديدة

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات فى واقعة حبس قائدي أتوبيسين، احتياطيًّا، لتسببهما في حادث أودى بحياة الطفل مصطفى حلمي، نجل شقيقة المذيع أحمد يونس، وإصابة 3 آخرين في القاهرة الجديدة، أمس، إنه سوف يتم إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية خلال الأيام المقبلة، بعد استلام النيابة تقرير الطبيب الشرعي، المكلف بتحليل عينة من المتهمين، للتأكد من تعاطي أيٍّ منهما موادَّ مخدِّرة من عدمه، وبعد وصول تحريات المباحث النهائية حول الواقعة .

وكانت النيابة عاينت مسرحَ الحادث والمركبةَ والحافلةَ، وحصلت على مقطع مصوَّر للواقعة سجلته إحدى آلات المراقبة المطلة عليه، وكلفت "المهندس الفني"، بوحدة المرور المختصة بفحص المركبة والحافلة وأجهزتهما الفنية، لوضع تصوُّر عن كيفية وقوع الحادث.

واستمعت النيابة العامة، إلى اثنين من الأطفال المصابين، قرَّر أحدهما -وعمره 13 عامًا- أن الحادث وقع نتيجة إهمال قائدَي المركبة والحافلة، وعدم مراعاتهما القواعد المرورية ، كما سألت النيابة المشرفة بالمركبة التابعة للمدرسة، فشهدت أنَّ الحادث وقع خلالَ عبور المركبة التي تستقلها الطريقَ فصدمتها الحافلةُ من الخلف، وأسفر عن مصرع الطفل مصطفي حلمي، بينما أنكرا المتهمَيْن ما نُسب إليهما من اتهامات، واتهم كلٌّ منهما الآخرَ بتسببه في وقوع الحادث.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق أحمد شوقي، وتبين أن التصادم وقع بين السيارة رقم "ع ي ق 9243"، أتوبيس مدارس قيادة السعيد أ. ع."، وسيارة رقم "ق ع س 7235"، أتوبيس رحلات، قيادة "صابر ر. ح.".

ونتج عن الحادث، وفاة الطالب "مصطفى محمد حلمي" 14 سنة طالب بالصف الأول الإعدادي بإحدى المدارس الدولية، وهو نجل شقيقة الإعلامى أحمد يونس، وإصابة 3 طلاب آخرين بينهم شقيقان، وتم نقلهم لمستشفى القطامية كلينك، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.