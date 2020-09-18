إصابة شخصين في حادث سقوط سيارة بترعة في البحيرة

أصيب شخصان، صباح اليوم، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة قرية النقراش، التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة، جرى نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مستشفى إيتاي البارود المركزي، استقبل كل من: محمد ناجي عبدالصادق، 19 سنة، مقيم جبارس إيتاي البارود، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وهالة صبري نوار، 50 سنة، مصابة بجرح قطعي فوق العين اليسرى، وكسر مضاعف في كاحل القدم اليسرى.

جار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم بذلك.