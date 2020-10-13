وزيرة الصناعة: إقامة معرض "تراثنا" 4 مرات سنويا

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن معرض تراثنا يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دورته الثانية، مؤكدة أن حضوره للافتتاح يمثل رسالة قوية لأصحاب الحرف، تعبر عن مدى اهتمام الدولة بهم.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا في كل مرة نحاول أن نجود من المعروضات وطريقة العرض لكي نصل إلى مرحلة الظهور بمنتجاتنا للخارج وتصديرها، "علشان أصدر المنتجات للدول الأوروبية والعربية لازم كل منتج يكون له براند واسم وهو ما نعمل عليه حاليًا".

وأكدت، أن معرض "تراثنا" هذا العام عليه تزاحم وإقبال من الجماهير، معربة عن سعادتها سواء من المواطن أو العارضين أنفسهم، "نساعد في فتح مجال رزق لكل من يشارك في هذا المعرض سواء بالشراء المباشر أو عن طريق التواصل مع العارضين".

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا المعرض سيتم تكراره بمعدل 4 مرات في السنة، كل 3 شهور وليس مرة واحدة فقط.

الرئيس السيسي يفتتح معرض "تراثنا"

وكان أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ويستمر عمل المعرض بداية من السبت 10 أكتوبر 2020، وحتى الخميس الموافق 15 من الشهر ذاته، ويفتح يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، دون مقابل.

ويستضيف المعرض هذا العام، دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وخصصت أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية، من جلود وأخشاب ومعادن، والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة، تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني.

ومن أبرز المواد المعروضة: "مشغولات التللي، والمشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجازة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة"، فضلا عن منتجات سيناء.

وتشارك وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وغرفة الأثاث، وكرييتف إيجيبت باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للحرف اليدوية، وغرفة الحرف اليدوية، ومدينة دمياط للأثاث، والغرفة التجارية بدمياط، في المعرض، وفقا للبيان.

ويشارك مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج بوزارة التنمية المحلية، والمؤسسة القومية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومظلة للتنمية الاجتماعية "أغاخان للخدمات الثقافية"، ورخام الجلالة، وعدد من أصحاب المشروعات من سانت كاترين "تجلي".

ويخصص المعرض أيضا جناح لعرض منتجات ذوي الهمم، وطلبة جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية وبنها وجامعة أكتوبر للعلوم والآداب.