نيفين جامع: اتجاه لإقامة معرض "تراثنا" للحرف اليدوية 4 مرات سنويا

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه جرى تنظيم معرض "تراثنا" للمنتجات التراثية والحرف اليدوية للعام الثاني، لافتة إلى أن الحرف اليدوية لها طبيعة خاصة، ولكن مصنعيه كانوا يواجهون مشكلة التسويق.

وأضافت "جامع" خلال حوار ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الرئيس السيسي سيدعم معرض تراثنا وهناك توجيهات بالاهتمام بالحرف اليدوية، موضحة أن افتتاح الرئيس للمعرض رسالة تكيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن السودان ضيف شرف معرض تراثنا وهناك توأمة بين القاهرة والخرطوم، موضحة أن المعرض يقدم كنوز مصر والجلالة تشارك بمعروضات ذات جودة عالية، لافتة إلى أن المعرض فرصة للتسويق للمنتجات اليديوية وقد نقيمه 4 مرات سنويا.

وتابعت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: "نقدم حلولا لأصحاب المشروعات الصغيرة للمتعثرين، والإجراءات الميسرة هدفها مساعدة المنتجين".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ويستمر عمل المعرض بداية من اليوم، وحتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، ويفتح يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، دون مقابل.