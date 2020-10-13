مع طرح كراسات الشروط.. أسعار إيجار وتمليك الوحدات الصناعية بـ7 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إتاحة 1657 وحدة صناعية مجهزة وكاملة المرافق والخدمات في 7 مجمعات صناعية بمحافظات (الإسكندرية - البحر الأحمر - الغربية - بني سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر) بمساحات متعددة لمختلف المجالات الصناعية (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - البلاستيكية - النسيج - مواد البناء).

وتسحب كراسات الشروط ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الحالي، وحتى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر المقبل، من خلال الخريطة الاستثمارية بالموقع الإلكتروني للهيئة، أو مكاتب و فروع الهيئة العامة للتنمة الصناعية في جميع المحافظات، أو مكاتب و فروع جهاز تنمة المشروعات، ويتم التقديم بالطلبات حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر المقبل.

وتستعرض "الوطن" أسعار إيجارات أو تمليك الوحدات الصناعية المطروحة، وفقًا لما ورد بكراسة الشروط على النحو التالي:

أولًا: محافظة الإسكندرية

عدد الوحدات بالمجمع: 169 وحدة.

نوع المنشأه: معدنية.

القطاعات الصناعية: المنتجات البلاستيكية.

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مبنى إداري - منافذ بيع).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - قرب الموقع من مصدر المادة الخام الرئيسية لصناعة البلاستيك (الشركة القابضة للبتروكيماويات - خدمات الدعم الفني من مركز تكنولوجيا البلاستيك - خدمات الدعم التدريبي من مركز التدريب الصناعي بالمجان - قرب الموقع من المناطق السكنية وتوافر العمالة - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال التمليك: سعر المتر المربع: 11685 جنيهًا.

أسعار الوحدات حال الإيجار: 3960 جنيهًا.

ثانيًا: محافظة بني سويف

عدد الوحدات بالمجمع: 266 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (هندسي - غذائي - كيماوي - معدني).

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منافذ بيع وسوبر ماركت).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - قرب الموقع من الكتلة السكنية إذ تبعد 1,6 كم من المنطقة السكنية - توافر العمالة نظرًا للقرب من الكتلة السكنية - تتوفر في المحافظة العديد من الموارد الطبيعية مثل (الحجر الجيري - الرمال الصفراء - الزلط والتربة الزلطية - الطفلة - الرخام وغيرها - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات في حال التمليك: سعر المتر المربع 6777 جنيهًا.

أسعار الوحدات في حالات الإيجار:

- نموذج أ (432 مترا): السعر 12999 جنيها.

- نموذج ب (540 مترا): السعر 16249 جنيها.

- نموذج ج (648 مترا): السعر 19499 جنيها.

ثالثًا: محافظة البحر الأحمر

عدد الوحدات بالمجمع: 159 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (غذائي - هندسي - كيماوي - مواد بناء ديكورية - مفروشات وملابس جاهزة).

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منفذ بيع وسوبر ماركت).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - القرب من خطوط السكك الحديد (سفاجا / قنا) - القرب من الموانئ التجارية (ميناء الغردقة - ميناء سفاجا - ميناء القصير) - القرب من المطارات (مطار الغردقة - مطار مرسى علم - (الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال التمليك: سعر المتر المربع 9052 جنيهًا.

أسعار الوحدات حال الإيجار: 9240 جنيهًا.

رابعًا: محافظة الأقصر

عدد الوحدات بالمجمع: 206 وحدات.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (هندسي - غذائي - كيماوي - مواد بناء ديكورية - مفروشات وملابس جاهزة).

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منفذ بيع وسوبر ماركت).

مميزات المجمع: القرب من خطوط السكك الحديدية (الأقصر/ سفاجا / قنا) - القرب من الموانئ التجارية (ميناء الغردقة، ميناء سفاجا، ميناء القصير - القرب من مطار الأقصر الدولي - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال التمليك: سعر المتر المربع 7769 جنيهًا.

أسعار الوحدات في حال الإيجار:

- نموذج أ (384 مترا): السعر 12826 جنيها.

- نموذج ب (432 مترا): السعر 14429 جنيها.

خامسًا: محافظة المنيا

عدد الوحدات بالمجمع: 68 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (هندسي - غذائي - كيماوي).

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منفذ بيع وسوبر ماركت).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - تتوافر في المحافظة مراكز التدريب والجامعات المتخصصة والمدارس الفنية المؤهلة - قرب الموقع من المناطق السكنية وتوافر العمال - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال التمليك: سعر المتر المربع 6573 جنيهًا.

أسعار الوحدات حال الإيجار:

- نموذج أ (432 مترا): السعر 12706 جنيها.

- نموذج ب (792 مترا): السعر 23293 جنيها.

سادسًا: محافظة الغربية

عدد الوحدات بالمجمع: 611 وحدة.

نوع المنشأة: خرسانية.

القطاعات الصناعية: (مفروشات وملابس جاهزة - كيماوي - هندسي).

خدمات المجمع: ( مطعم وكافيتريا - مسجد).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - تعد مدينة المحلة الكبرى من المراكز التجارية الكبرى في الوجه البحري - قرب الموقع من المناطق السكنية وتوافر العمالة - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال الإيجار: 1309 جنيهات.

سابعًا: محافظة سوهاج

عدد الوحدات بالمجمع: 178 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (مفروشات وملابس جاهزة - كيماوي - هندسي).

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منفذ بيع وسوبر ماركت).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - قرب الموقع من الكتلة السكنية - توافر العمالة نظرًا للقرب من الكتلة السكنية - القرب من مطار سوهاج الدولي - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال التمليك: سعر المتر المربع 6542 جنيهًا.

أسعار الوحدات حال الإيجار:

- نموذج أ (612 مترا): السعر 17938 جنيها.

- نموذج ب (648 مترا): السعر 18993​ جنيها.

المبالغ المالية المستحقة عند طلب الحجز

- سداد مبلغ 300 جنيه "لا ترد" ثمن كراسة الشروط "يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.

- سداد مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل تأمين جدية حجز.

- يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن طريق الإيداع بحساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية (حساب رقم/ 14400133004127)، أو عن طريق الدفع الإلكتروني في حالة التقديم من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

- يضاف 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال الحجز إلكترونيًا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

المستندات المطلوبة للحجز

1. كراسة الاشتراطات ممهورة على صفحاتها بتوقيع مقدم الطلب وترفق بطلب الحجز المقدم من صاحب الشأن.

2. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمستثمر (صاحب منشأة فردية أو الممثل القانوني الأصلي للشركة).

3. دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع المزمع إقامته على الوحدة الصناعية محل طلب التخصيص على النحو الوارد بنموذج الدراسة المرفق بالكراسة.

4. صورة ضوئية من مُستخرج للسجل التجاري "إن وجد".

5. صورة ضوئية من عقد الشركة وتعديلاته "إن وجد" أو صحيفة الشركات في حالة شركات الأموال "إن وجد".