اجتماع موسع لـ"تعليم دمياط" لبحث استعدادات العام الدراسي

عقد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً، اليوم، لمديري عموم الإدارات التعليمية والنوعية، بحضور عبد الرازق الزيني، وكيل المديرية، ويحيي توما، مدير عام الخدمات، لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

استهدف الاجتماع تفعيل توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ دمياط، ومناقشة النقاط التي تناولها اجتماع نائب الوزير لشئون المعلمين، ونائب الوزير لشئون التعليم الفني.

وتناول "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع عدداً من النقاط الهامة والرئيسية التي من شأنها تحقيق استقرار وانتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس، تشمل سرعة الانتهاء من إعادة توزيع المعلمين لسد العجز بالمدارس، وسرعة الانتهاء من حركة الانتداب بين الإدارات الأكثر والأقل كثافة.

وأكد "عثمان" على الحضور تسليم الإفادة الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي والإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها في المدارس، بالإضافة إلى موقف استلام الكتب من مخازن المديرية وسرعة تسليمها للمدارس.

وطالب "وكيل الوزارة" مديري الإدارات بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في كل مدرسة.

وأكد على تفعيل دور مجالس الأمناء على مستوى المدارس والإدارات التعليمية لتذليل أية صعوبات دون تدخل في العملية التعليمية، واللجان الصحية بالمدارس وسرعة الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب على موقع الوزارة استعدادا للانتهاء من الإحصاء الاستقراري.

فيما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم استبعاد مدير مدرسة وإحالة المقصرين للشئون القانونية بإدارة فارسكور التعليمية بسبب تغيب العاملين بإحدى المدارس وعدم الانتهاء من التجهيزات لاستقبال العام الدراسى.