فيديو.. رجال يستقبلون مرشحا للنواب في دمياط بـ"الزغاريد" خلال جولته الانتخابية

كثّف الدكتور جمال الزيني وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقا، والمرشح عن دائرة كفر سعد، جولاته الانتخابية للفوز بأصوات الناخبين.

واستقبل أهالي قرية دقهلة دائرة مركز الزرقا، الدكتور جمال الزيني وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقا، والمرشح على المقعد الفردي، مستقل، رمز لمبة الجاز، عن الدائرة الثانية التي تضم مراكز "كفر سعد، فارسكور، الزرقا، ومدينة السرو"، بالزغاريد خلال جولة انتخابية له بأحد مقاهي القرية، إذ أطلق أحد المواطنين الزغاريد في مشهد غريب، خاصة وأنّ الزغاريد من المعتاد أن تطلقها الفتيات وليس الرجال.

ويعوّل الزيني ابن قرية الناصرية بمركز فارسكور، على شعبيته التي اكتسبها حين كانوا برلمانيا بمجلس نواب 2005، وعلى أبناء مسقط رأسه.

وأجرى الزيني جولة انتخابية بقرى كفر المياسرة والشناوي، والتقى شباب ورجال القرية الذين استقبلوه بالأحضان خلال أحد الأفراح، كما زار المقاهي والكافتريات ومحلات الفاكهة.

وقال الزيني خلال مؤتمر جماهيري عقده بقرية كفر الشناوي: "أصواتكم نواة من الأصوات التى سنحصل عليها من مركزي كفر سعد والزرقا، أنا ابنكم ومفيش ابن بيقول لأهله انتخبوني، طالما استأذنهم أنا جاي أسلم نفسي لكم وأنتم أهل كرم وأنا خدامكم أينما، كنت سواء دخلت المجلس أم لا" .

ويخوض الزيني الانتخابات أمام 47 مرشحا ومرشحة عن الدائرة الثانية على المقعد الفردي مستقل، وذلك بعد انسحاب شقيق أسامة العبد من المعركة الانتخابية، حيث كان يخوض ياسر العبد على المقعد الفردي عن حزب الوفد، وأعلن انتخابه ليساند شقيقه في الانتخابات، حيث يخوض رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف المعركة عن القائمة الوطنية.