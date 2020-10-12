"محافظ دمياط" تبحث سبل تنمية المشروعات مع رئيس هيئة الثروة السمكية

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، في مكتبها بديوان عام المحافظة، اليوم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة الثروة السمكية لتنمية المشروعات فى هذا المجال تماشيًا مع التطورات المطروحة على الساحة خلال الفترة الحالية.

وبحثت "المحافظ" مع الدكتور مصيلحي المقترحات الخاصة بتطوير المزرعة السمكية بالرطمة الواقعة على مساحة ١٨٠٠ فدان لتحقيق أعلى استفادة منها، بما يعود بالنفع على المحافظة، وكذا وضع حلول للمشاكل التى تواجه أصحاب المزارع السمكية ببحيرة المنزلة والصيادين بمدينة عزبة البرج .

وأكدت "عوض" أن اللقاء جاء فى إطار حرص الجانبين على تنمية مشروعات الثروة السمكية، وفقاً لخطة محددة تنتهجها الدولة والذي يتواكب مع ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة لتحسين نوعية المياه والحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.