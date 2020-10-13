جامع: طرح كراسة شروط الوحدات الصناعية اليوم.. ومتاح شراء أكثر من وحدة

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنّه سيتم طرح كراسة الشروط اليوم للتقديم على الوحدات الصناعية، التي أنشأتها الدولة في عدد من المحافظات: الإسكندرية، البحر الأحمر، بني سويف، الغربية، والأقصر، وهي متاحة لكل من يتقدم، موضحا: "اللي عاوز ياخد أكتر من وحدة طبقا لطبيعة النشاط مفيش مانع".

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، االمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الوزارة أجرت بعض التيسيرات للإجراءات عما سبق لحصول المستثمر على هذه الوحدات الصناعية، بداية من ثمن كراسة الشروط نفسها، والتي كانت في السابق 2200 جنيه، وحاليا من 300 إلى 500 جنيه وفقا للمجمع: "كنا بنسابق من سنة ونصف تقريبا وكان تم طرح مجمعين وحجز بعض الوحدات لهم، وحرصت على رؤية السلبيات التي تواجه المستثمر، لكن الدولة المصرية عملت المجمعات هذا العام بطريقة متميزة وملحق بها منطقة خدمات".

وتابعت: "قبل ذلك كنا نأخذ رسوما للفحص والتكاليف المعيارية، وحاليا أصبحنا لم نأخذ أي شيء تماما ولا جنيه حتى"، مؤكدة أنّ الفحص والدراسة سيكون مجانا وسيتم الرد على المستثمرين خلال 21 يوما: "اللي كان بيحب يتظلم كان بيدفع مقابل يتجاوز 10 آلاف جنيه، وده اتلغى".

ولفتت إلى إتاحة نظامين، الأول للتخصيص بالإيجار وهناك مجمعات يصل فيها سعر المتر من 20 حتى 27 جنيها: "اللي وحدته 100 متر بيدفع قدامها 2000 جنيه إيجار، وده ميجيش إيجار محل في أي مكان، لكن ده مصنع في منطقة صناعية ومتاح له ترخيص وكامل المرافق، ومدة الإيجار في السابق لم تكن تتجاوز 5 سنوات وتجدد، ولكن حاليا أصبحت 10 سنوات وتجدد، كي يشعر المواطن بالاستقرار وفي نفس الوقت يستطيع أن يتجه لأحد البنوك للحصول على تمويل مناسب".

وأكملت أنّه يوجد أيضا نظام التمليك، وجرى طرحه: "النظامين موجودين اللي عاوز يتملك ويقسط احنا متعاقدين مع 6 بنوك ممكن يقسط المستثمر من خلالهم لحد 10 سنوات، وسعر الفائدة بالنسبة للتمليك تقريبا 5%، والبنوك داعمة فوق ما يتصور المواطن، وإحنا المفروض ننتهز تضافر كل جهود الدولة لدعم الصناعة".

وأضافت الوزيرة: "المستثمر الجاج ييجي عندنا ويبدأ واحنا هتكون إيدنا في إيده، هنحدد أنشطة معينة لكل مجمع، لأن في منتجات كتير بنستوردها"، متابعة: "عاوزين نستغنى عن هذه المنتجات اللي مفيهاش تكنولوجيا عالية، وموادها الخام متاحة عندنا، إيه المشكلة لو أنتجناها محليا، إحنا عشان كده حددنا الأنشطة في المجمعات بما يتناسب مع تقليل فاتورة الواردات".