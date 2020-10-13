عامل يومية يعيد مبلغ 9 الآف دولار عثر عليه إلى صاحبه بسمالوط

عامل بسيط يعيش على الكفاف، كان يسير في أحد الشوارع بعزبة "الفوريقة"، التابعة لمركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا، وإذ به يعثر علي كيس أسود ملفوف، اعتقد في البداية أن به شيء صلب، وحينما أمسك به ورفعه من الأرض، اكتشف أنها نقود ذات عمله غريبه لايعرفها.

تردد الرجل قليلاً، قبل أن يستدعي أحد المارة من الشباب، ليسأله: "هي مش دي فلوس، تطلع أيه؟"، فرد عليه الشاب: "دي دولارات أمريكي يا عم الحج"، في أثناء ذلك أخذ العامل يبحث في محتويات الكيس، وإذ به يعثر على صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب النقود، ليقرر على الفور إعادة المبلغ إلى صاحبه.

وروى العامل البسيط "محمد الشقراني"، البالغ من العمر 45 عاماً، لـ"الوطن" تفاصيل واقعة عثوره على مبلغ 9 آلاف دولار، أي ما يعادل نحو 150 ألف جنيهن وإعادته إلى صاحبه، بقوله: "خرجت من المنزل وأنا فى حالة سيئة، وقد تراكمت على الديون، وأحتاج جنيهاً واحداً، فأنا أعمل بالأجر اليومي، والرزق على الله".

وأضاف: "في هذا اليوم، أثناء المشي في الطريق، لفت نظري وجود كيس بلاستيك ملفوف داخله مبلغ مالي، وأيضاً صورة البطاقة الخاصة بصاحب الكيس"، مشيراً إلى أنه بدأ عملية بحث عن صاحب البطاقة حتى توصل إليه، واكتشفت أنه يقيم في إحدى قرى مركز سمالوط.

وتابع بقوله: "أسرعت إليه، وسلمته أمواله، وشكرني كثيراً، وقد كانت أسعد لحظات حياتي عندما وجدت الفرحة في عيونه باستعادة أمواله، كما أنني شعرت بالعزة والفخر، فعلى الرغم من ظروفي الصعبة، وحاجتي للمال للإنفاق على أسرتي، لم أتردد لحظة في تسلبم المبلغ إلى صاحبه"، واختتم تصريحاته بقوله: "لقد تربيت على الإخلاص والأمانة".