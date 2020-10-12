نائب محافظ المنيا يتفقد مسار العائلة المقدسة ومستشفى سمالوط

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أعمال المرحلة الثانية للتطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة "دير جبل الطير" بسمالوط، وذلك للوقوف على كافة التفاصيل والأعمال الجارية استعداداً لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي، بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم.

رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من رئيس مركز ومدينة سمالوط، المهندس محمد سيد، وتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، "هيام فاروق"، و"محمد حسان".

وأكد نائب المحافظ أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعاً قومياً هاماً، حيث يوليه محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، اهتماماً كبيراً، وتضع المحافظة كافة إمكانياتها لسرعة إنجاز أعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، ووضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

كما تابع نائب محافظ المنيا أعمال تنفيذ مشروع محور سمالوط الحر على النيل، والذي قارب على الانتهاء، والذي يجري تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتصل تكلفة المحور أكثر من 1.8 مليار جنيه، بطول 24 كيلومتراً، وعرض 21 متراً، بعدد حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

أكد نائب محافظ المنيا أن محور سمالوط يُعد أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة المنيا، موضحاً أهمية المحور وغيره من المحاور العرضية التي تنفذها الدولة للربط بين شرقي النيل وغربه، في إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلاً عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.

ويضم مشروع محور سمالوط 47 عملاً صناعياً، منهم 30 كوبري على النيل، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد "القاهرة - أسوان"، والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقاً، لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

كما تابع نائب محافظ المنيا الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى سمالوط النموذجي، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى، للوقوف على اللمسات النهائية، وتلافي كافة الملاحظات البسيطة، تمهيداً لتشغيل المستشفى قريباً، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وخدمة أبناء المحافظة.

وتفقد "أبو زيد" كافة أقسام المستشفى، مؤكداً أنه بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وسيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين موضحا أن المستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، والتي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

ويضم مستشفى سمالوط النموذجي، 5 مباني بمساحة إجمالية 9 آلاف و630 متراً مربعاً، بتكلفة إجمالية 247 مليون و787 ألف جنيه، وتم خلال العام المالي الماضي 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى، الذي يخدم نحو 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة، بالإضافة إلي تخفيف العبء عن المستشفيات المركزية بالمحافظة.