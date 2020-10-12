تركيب 6585 وصلة صرف صحي بالتقسيط في المنيا

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والعضو المنتدب، إن الشركة نفذت ٦٥٨٥وصلة صرف صحى بالتقسيط لعدد من الأسر، بناءً على تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالتيسير على المواطنين وتوفير صرف صحى آمن.

وأضاف "الشهاوى" في تصريح له اليوم، أن تنفيذ الوصلات جرى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة إجمالية ٩ ملايين جنيه، وشارك في التنفيذ إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة القرض الدوار (القطاع المالى) والقطاع التجارى بالشركة، وشملت الوصلات قرى طهنشا بالمنيا وبنى العلم بالعدوة وتانوف بديرمواس وحرز بأبوقرقاص وأبو جرج ببنى مزار.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أعلنت عن توفير ١٠٠٠لتر كلور وحوالى ٢٠٠٠ أدوات نظافة لعدد ٢١٠ مدرسة داخل 3 مراكز بالمحافظة، هي: سمالوط، أبوقرقاص، المنيا، لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه فى إطار المسئولية المجتمعية والتدابير الإحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، تم توفير هذه المستلزمات ضمن برنامج التوعية العامة الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ويستهدف توعية ١٨٠٠٠٠طالب بترشيد استهلاك المياه والأستخدام الآمن للصرف الصحي والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة ويشمل مراكز المنيا وسمالوط وأبوقرقاص كمرحلة أولى.