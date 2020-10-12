نائب محافظ المنيا يتفقد الأسواق والإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

التقى الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، بأصحاب "الأكشاك" الكائنة بشارع مصر، بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، لسماع شكواهم والعمل على وضع حلول لإعادة مزاوله النشاط مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومنع أي تجمعات من المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق، لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، والتأكد من إلتزام أصحاب المحلات التجارية بالحفاظ على التباعد عن حرم الطريق، وإعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة المنيا، كما تفقد أعمال تطوير المرحلة الرابعة من كورنيش النيل، بهدف التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وتابع دورات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام والجهات الحكومية، بحضور دكتورة إيمان الشريف، استشاري التدريب والتنمية البشرية بالمحافظة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على بناء كوادر ذات كفاءة عالية قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار.

وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه إلى ضرورة تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لإنجاح البرنامج التدريبي، مشيراً إلى أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة للإصلاح الإداري الشامل على النحو الذي يحقق رضا المواطنين.