المحافظات تنتظر "التنظيم والإدارة" لحسم مواعيد عمل المرأة أثناء الدراسة

كشفت مصادر حكومية، أن مديريات التنظيم والادارة بالمحافظات لم يصلها أي قرارات حتى الآن من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تتعلق بمواعيد المرأة العاملة أثناء الدراسة، مؤكدة أن المديريات تنتظر وصول أي تعليمات أو توجيهات من الجهاز في أي وقت خلال الساعات المقبلة وقبل بدء العام الدراسي الجديد.

الرئيس أصدر توجيهاته بمراعاة ظروف المرأة العاملة خلال الدراسة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر توجيهاته للحكومة بضرورة مراعاة ظروف المرأة العاملة خلال الدراسة، لان لدى الكثيرات من العاملات بالحكومة أطفال وتلاميذ بالمدارس، ومع ظروف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، سيضطر تلاميذ كثُر بمراحل التعليم المختلفة للجلوس في المنزل ومن ثم يحتاجون لرعاية.

زيارة رئيس "التنظيم والإدارة" للمجلس القومي للمرأة لاستطلاع الرأي

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر بيانًا، أكد فيه أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أجرى زيارة للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، للاستماع لرأي المجلس في دراسة وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

وأوضح "الشيخ"، أنّ الجهاز يعكف على دراسة الأمر للوصول إلى دراسة دقيقة تهدف لوضع إطار محكم، يراعي التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعاية أسرتها، وخدمة وطنها، وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرصه على الاستماع لرأي المجلس القومي للمرأة، الذي يعبر عن المرأة المصرية وتطلعاتها، موضحا أنّه اجتمع صباح اليوم مع المعنيين والمختصين بالجهاز، وجرى الاتفاق على محاور الدراسة والأطر القانونية لها، مع التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس ومراعاة البعد الاجتماعي للمرأة العاملة.