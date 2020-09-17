التنظيم والإدارة يدرس وضع المرأة العاملة في أيام الدراسة

أجرى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، زيارة للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، للاستماع لرأي المجلس في دراسة وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أنّ الجهاز يعكف على دراسة الأمر للوصول إلى دراسة دقيقة تهدف لوضع إطار محكم، يراعي التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعاية أسرتها، وخدمة وطنها، وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرصه على الاستماع لرأي المجلس القومي للمرأة، الذي يعبر عن المرأة المصرية وتطلعاتها، موضحا أنّه اجتمع صباح اليوم مع المعنيين والمختصين بالجهاز، وجرى الاتفاق على محاور الدراسة والأطر القانونية لها، مع التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس ومراعاة البعد الاجتماعي للمرأة العاملة.

من جانبها، تقدمت الدكتورة مايا مرسي، بأسمى معانى الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة وإيمانه بدورها الفعال، وتقديره لحجم تضحيات المرأة المصرية، خاصة العاملة، من أجل المجتمع وأسرتها، خاصة في ظل جائحة كورونا التي ألقت المزيد من الأعباء على كاهلها، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.

"النساء" في عيون الخدمة المدنية.. 10 حقوق وامتيازات للمرأة العاملة

ومنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، في أكثر من 718 جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية، كثير من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوي فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري، وذلك ليس من باب التمييز في الجنس، بقدر ما هو مراعاة لطبيعة وظروف المرأة العاملة داخل وخارج محل العمل.

وللمرأة الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، إذ تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية.

يذكر أنّ قانون الخدمة المدنية، منح المرأة العديد من الحقوق فيما يتعلق بالنواحي الفنية والإدارية، وطبيعة العمل داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنها الحق في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون تمييز.