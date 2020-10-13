إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، 12 شخصا إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي المار على مركز ملوي بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحدهما ماركة بيجو والأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي المار على مركز ملوى بالقرب من كمين البرشا وتحديدا "جنوب قرية البرشا".

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تم نقل المصاب إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجرى إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الشرقي.