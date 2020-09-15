وكيل تعليم مطروح يترأس لجنة الالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة

ترأس الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء أعمال لجنة المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية وقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية والذين تخلفوا عن موعد المقابلات الشخصية الأسبوع الماضي وذلك بمقر مركز التطوير التكنولوجى بمدرسة الشهيد المعناوى الإعدادية بنين.

وأجريت أعمال المقابلات الشخصية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني وجابر فرج مدير التعليم الفني بإدارة مطروح وجيهان محمد مدير إدارة التعليم الصناعى ومجدي لبيب موجه عام مادة العلوم وأحمد الجبالى موجه عام الرياضيات وأمل فرج مدير التعليم الزراعى وبحضور أحمد فتح الباب مسئول المركز التكنولوجى وفريق الدعم الفنى.

وأكد "النيلى" أن لجنة المقابلات الشخصية للطلاب المتخلفين إتصف عملها بالمصداقية والحيادية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة معايير التقييم لضمان الإختيار الصائب للإلتحاق بفصل البترول والمدرسة الزراعية المطرية الفريدة من نوعها على مستوى الجمهورية والتى تشهد هذا العام إقبالاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور.