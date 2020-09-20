وكيل تعليم مطروح: إدارة "العلمين" أول المستعدين للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، استعداد المديرية للعام الدراسي الجديد 2020/2021، وأن إدارة العلمين التعليمية من أوائل الإدارات التي استعدت للعام الجديد، ضمن 9 إدارات وقطاعات تعليمية بنطاق المحافظة.

واجتمع النيلي، اليوم، مع رؤساء مجالس أمناء مدارس منطقة سيدي عبدالرحمن، بحضور سحر الحناوى مدير إدارة العلمين التعليمية.

وتناول الاجتماع سبل مواصلة تفعيل المشاركة المجتمعية بالمدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد منتصف أكتوبر المقبل، مثمنًا دور مجالس الأمناء في المساهمة الفعالة للتغلب على أي عقبات بالمؤسسات التعليمية، والتي تأتي وفق منظومة عمل وخطة محددة لتفعيل المشاركة المحتمعية، وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة لعمل مجالس الأمناء.

وأكد أن جميع المدارس فى نطاق المحافظة بدءا من إدارة الحمام التعليمية والبنجر شرقا، حتى إدارة السلوم غربا وسيوة جنوبا، تجري حاليا جميع أعمال الصيانة للمدارس التي تحتاج إلى ذلك، مع تجهيز المدارس من الداخل ورشها وتعقيمها وتنظيفها استعدادا للعام الدراسي الجديد.