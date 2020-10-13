جمعيتان أهليتان تشاركان الأكثر احتياجا قيمة التصالح في مخالفات البناء

أعلنت مؤسستا "حياة كريمة"، و"صناع الخير"، التعاون مع وزارة التنمية المحلية، في التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة.

وخصصت المؤسستان 150 مليون جنيه، لتحمل قيمة النصالح في 9 محافظات، هي أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة.

وقالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن مهمة المبادرة تعزير إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوحيد جهود المشاركة المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة، لرفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالدعم، لتحمل قيمة المصالحات في مخالفات البناء، موضحة أن معايير الاستحقاق اللازمة، تمثلت في دعم الحالات المستهدفة من خلال تحمل مبالغ التصالح عن بعض المواطنين في عدد المحافظات التسع الأكثر احتياجاً، بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وذكرت أنه سيتم التعاون بشكل كامل مع وزاتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وذلك بمشاركة فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير لحصر الحالات والتحقق من مدى استحقاقها بجانب دور المحافظين ونواب المحافظين التنسيقي والتنظيمي في ملف التصالحات بالمجالات، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التى تعمل بها المؤسسة منذ انطلاقها والفئات المستهدفة وآليات العمل.

وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، لـ"الوطن"، إن المؤسسة تتواصل مع كل من وزارتي التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، للحصول على قواعد بيانات الاسر الأكثر احتياجا، في هذا الصدد، حيث يجرى لها بحث اجتماعي سريع للوقوف على مدى استحقاقها للدعم.

وتتعاون لجان التنمية المحلية التي تم تشكيلها على مستوى كل تجمع ريفي لحصر الفئات المستحقة، ومشاركة خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة المتعاونين مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة في عملية الحصر والرصد الميداني.

وتبلغ قيمة الخطة الاستثمارية للحكومة في مبادرة حياة كريمة، أكثر من ١٣ مليار جنيه لخدمة 357 تجمعًا ريفيًا خلال العامين الماليين 2019/ 2020 و2020 / 2021.