"حياة كريمة" و"صناع الخير" يطلقان قافلة طبية في سوهاج

على مدار 4 أيام تواجد رواد مؤسستي "حياة كريمة" و"صناع الخير" في قرية جزيرة شندويل بسوهاج، بعد وصول استغاثات من الأهالي لضيق ذات اليد واحتياجهم إلى مساعدات وتقديم خدمات طبية بالقرية، ضمن "مبادرة رد الجميل".

وتم تقديم قافلة طبية لعلاج العيون استهدفت أهالي القرية، وتوزيع مساعدات غذائية على عدد كبير من المواطنين وخاصة الذين تضررت منازلهم بسبب المياه الجوفية.

وشهدت القافلة الطبية، توافد أعداد كبيرة من المواطنين وجرى توقيع الكشف الطبي على نحو 1000 شخص، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم.